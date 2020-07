Roberts Štelmahers: Leedu ei peaks kaotust tragöödiana võtma

Reedel toimunud kohtumises sai Eesti Leedu üle vägeva võidu numbritega 92:85. Laupäeval läheb Leeduga vastamisi Štelmahers ja Läti, pühapäeval pannakse turniirile punkt Eesti ja Läti vahelise mänguga.

"See oli väga hea matš," rääkis Štelmahers portaalile 15min.lt. "Loomulikult mängisid eestlased suurema emotsiooniga, nad korraldavad turniiri ning on selleks ka rohkem valmistunud. Eestil on võrreldes Läti ja Leeduga teised eesmärgid."

"Leedulased lootsid, et võidavad lõpuks. Leedu võistkond on väga korralik ning nad pidid võitma, kuid nad ei saanud häid viskeid ja mängisid emotsioonideta," arutles Läti koondise loots. "Vahel annavad õnnestumised rünnakul ja kaitsel emotsiooni juurde, kuid Leedul jäi sellest vajaka. Kui nad oleksid vabadelt positsioonidelt tabanud, oleks neil pinge ära kadunud. Eestlased on terve suve koos treeninud, erinevalt Leedust ja meist. Seega usun, et Leedu ei peaks kaotusesse suhtuma kui tragöödiasse."