Roberts Štelmahers: Eesti pani Leedule pinge peale, meie vastu viskasid nad paremini

"Meil on koosseisus kaheksa täiesti uut mängijat. Keegi polnud ammu õiget korvpalli mänginud, oldi närvis. Pealegi oli meil ainult kuus treeningut. Ükski klubi ei tule kuue treeningu pealt kontrollmänge mängima. Austame Eesti korvpalli 100. sünnipäeva, sellepärast tulimegi siia," rääkis Štelmahers pärast kohtumist.

Leedu kaotas eile üllatuslikult Eestile, aga väheste tuntud mängijatega Läti vastu pandi kindlalt paremus maksma.

"Eilse ja tänase mängu suurim vahe oli viskeprotsentides. Ma ei oska öelda, kas Leedu mängis paremini või halvemini, aga kindlasti viskasid nad paremini. Eesti mängis Leedu vastu hästi, hea energiaga ja nad väärisid võitu. Aga peame aru saama, et Eesti mängib kodus, publik annab neile energiat ja kokkuvõttes on see turniir kõige tähtsam just Eesti jaoks. Kui Eesti hakkas Leedu vastu viskeid sisse panema, tekkis Leedul pinge ja pinge all pole lihtne mängida," selgitas Štelmahers.

Mitmed kogenumad mängijad treenisid samuti Läti koondise treeningukompleksis, aga lisaks Läti koondisele ka Kalev/Cramot juhendava Štelmahersi sõnul nad kontakttrenne hooajaks ettevalmistumise või lepinguküsimuste nimel ei teinud.

Pühapäevane Eesti - Läti kohtumine algab kell 19.30, otseülekande teeb Delfi TV.