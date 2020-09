Reinar Halliku korvpallikool laienes Viru vanglasse

RHKK eestvedaja Reinar Hallik: „Peamine soov on läbi korvpalli tõmmata noored eemale kriminaalsest eluviisist, õpetades neile meeskonnatööd, enesekontrolli ja kinnipidamist reeglitest. Eesmärk on teha korvpalli mängimine neile sedavõrd atraktiivseks, et nad jätkaksid ka pärast vabanemist. See aitaks kaasa nende õiguskuulekusele.“

Olulise lisaväärtusena saavad noored kinnipeetavad ka head keelepraktikat, sest korvpallitreeningud toimuvad eesti ja inglise keeles.

RHKK eesmärk on edendada Ida-Virumaa laste sporditegevust korvpalli kaudu ning aidata kaasa eesti ja vene laste lõimumisele.

Korvpallitreeninguid viib RHKK Ida-Virumaal läbi Iisakus, Mäetagusel, Jõhvis, Vokas ja Narvas.