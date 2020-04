Reinar Hallik: ütlesin kord Andres Sõbrale, et ma ei viitsi enam su möla kuulata

2012. aastal valminud dokumentaalfilmist "Eesti lood: Töö käib!" on kossusõpradel eredalt meeles Andres Sõbra sajatus Halliku suunas: "Reinar, ma löön su maha raisk!"

Hallik rääkis Basket.ee-le, kuidas ta Sõbra "õpetussõnadega" toime tuli.

"Üks kord on ka minul juhtunud, et olin Andrese peale päris tige. Ütlesin, et kuule, Andres, ma ei viitsi enam su möla kuulata. Ma enam ei mäletagi, mis olukord see oli, aga ütlesin otse, et nüüd läks ta küll üle piiri. Aga siis Andres vastas mulle, et Reinar, vabandust, ma tõesti ei mõtle seda tõsiselt. Tal oli ka vaja ennast välja elada ja ma olen selline mees, kelle puhul ta teadis, et ma ei võta seda tõsiselt ja hinge," ütles Hallik.

"Nagu Andres armastab öelda, meil on sama veregrupp. Tema väljaütlemised on muidugi päris naljakad olnud, alustades selle lubadusega, et ta mu maha lööb. Isiklikult on meie suhted head. Me sobisime ja meil oli alati koos lõbus. Eks ta üritas mind seal kasvatada ka, siis alati nii lõbus polnud, aga üldiselt sai päris palju pulli."

Hallikut on läbi karjääri saatnud naljamehe kuulsus. Nagu ta intervjuus pajatab, on ta lausa oma südameasjaks võtnud, et kaasmängijad korvpalli liiga tõsiselt ei võtaks.

"Profikorvpallur on ikka päris äge olla, sest sa teed seda, mida sa armastad ja saad selle eest veel ka raha. Lisaks muidugi emotsioon, et tuhanded inimesed plaksutavad ja elavad su sooritustele kaasa. Põhimõtteliselt ühel eluetapil mõtlesin, et miks ma mossitan ja olen masenduses? Kurat küll, elust tuleb rõõmu tunda ja teha see asi lõbusaks!" lausus Hallik.

"Siis hakkas mul mõttemaailm ja vaatenurk tasapisi muutuma ja see läks üle ka tegudesse. On suur vahe, kas sa lähed riietusruumi, kus kõik on tõsised ja pinges või mingi möla käib ja üksteisele pannakse heas mõttes ära. Mõnusa emotsiooni pealt on alati lõbus minna ja teha. Vahel tegin ma ikka teadlikult ka nalja, kui nägin, et võistkonnas pole kõige parem seis või nooremad mängijad on krampis. Siis tõmbasin mingi killu ja maandasin sellega pingeid. Samas, liiga lõbus ei tohi ka olla, siis kipub see töötegemine tagaplaanile vajuma."