Reinar Hallik: arvutimängud pole veel nii reaalseks tehtud, et seal keegi sama hästi viskaks kui mina!

Liiga avamängus lähevad vastamisi Rakvere Tarvas ja Pärnu Sadam/Transcom. Viimase eest teeb e-spordi debüüdi ka legendaarne Eesti koondise viskekahur Reinar Hallik, kelle sõnul vajab konsooliga toimetamine veel harjumist. „Välisklubides olles olen PlayStationit ikka mängud, aga kindlasti vajavad oskused veel lihvimist.“

Kas Halliku virtuaalkuju vähemalt viskab juba sama hästi kui mees ise? „Arvutimängud ei ole veel nii reaalseks tehtud, et seal keegi sama hästi viskaks kui mina! Arendajatel on vaja veel vaeva näha,“ sõnas Hallik endale omase huumoriga.

E-liiga on Reinari arvates igati tore ettevõtmine. „Korvpall on täielikult seisma jäänud ja kõigil ju aega on. Huvitav on end proovile panna, saab kildu visata ja spordile omane võistlusmoment on ka sees.“

Rakvere Tarva ridades asub võistlema Halliku vana sõber ja rivaal Kristo Saage. „Ma soovitasin tal puldi veoautosse kaasa võtta, saab punase tule taga õppida. Ruut on viskamise nupp, ega tal rohkem teada pole vaja, sest sööta pole ta kunagi osanud,“ muheles Hallik.

PAF Korvpalli E-spordiliiga kohtumisi näeb otseülekandes Delfi ja TV3 Sport Eesti Facebooki vahendusel. Laupäevaseid mänge kannab üle ka Inspira telekanal. Tarvas ja Pärnu asuvad vastamisi kell 11:00, kell 13 kohtuvad Tallinna Kalev/TLÜ ja Avis Utilitas Rapla ning kell 15 mängivad TALTECH ja BC Kalev/Cramo.