Rauno Nurgeril on probleeme põlvega, Kregor Hermet väänas hüppeliigest

Finaali vastast ootab OSK homme toimuvast kohtumisest, kus lähevad vastamisi valitsev Eesti meister Tallinna Ülikool ja Audentes.

“See hooaeg tuleb väga keeruline, kuna me mängime ikkagi Balti liigat, et nii palju on kokku lepitud, et Leetu me enne uut aastat ei sõida. Iga päev on nüüd ärev, et kas Läti paneb oma piirid kinni või mitte,” tutvustas Tallinna Ülikooli peatreener Janne Schasmin selle hooaja plaane. "Üliõpilased on meil ja kuna kõrgemas sarjas osalevad Eestist kaks võistkonda, üks Tartust ja üks Tallinnast, siis me koondame parimad nii palju kui Tallinna Ülikooli võimuses enda juurde. Aga ma mainiks, et nii mõnigi, kes on meie võistkonda lisandunud, siis kui neil tulevad pakkumised välismaalt, siis mina neid kinni ei hoia," selgitas Schasmin naiskonna komplekteeritust.

Ajakava:

10.septembril Sõle Spordikeskuses

19:45 Audentese SK - Tallinn Ülikool

12.septembril Kalevi spordhallis

11:00 3.koha mäng

13:30 Finaal