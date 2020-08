Rauno Nurger: VTB Ühisliiga on minu jaoks samm edasi

USA üliõpilasliigas neli hooaega mänginud Nurger liitus uueks hooajaks BC Kalev/Cramo meeskonnaga, sest usub, et VTB Ühisliiga on tema jaoks samm edasi, kirjutab ERR Sport. Korvpalluril on selja taga ka Hispaania kogemus.

"VTB Ühisliiga saab olema minu jaoks samm edasi. Mängugraafik saab olema tihe ja reisimist saab olema palju. Kuigi Hispaanias sai ka pikkasid bussireise ette võetud, vahepeal koguni 12-tunniseid, siis see saab olema minu jaoks uus kogemus," rääkis Nurger. "Ma olen rääkinud endiste mängijatega, kes on siin samas liigas mänginud ja natuke endale infot juurde saanud, et saada väikest ettekujutust, mis saama hakkab."

Kuidas võtab Nurger kokku Eesti koondise mängud? "Ma võtaks kindlasti kokku positiivselt. Ma usun, et kodune Tallinna turniir oli väga heaks katsumuseks meile ja me näitasime seal häid mänge," sõnas ta.