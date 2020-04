Samasse ülikooli siirdus 2019. aasta suvel ka teine Eesti noortekoondislane Artur Konontšuk (19).

Jaakson ja Konontšuk on koos mänginud ka Tšehhis Get Better Academys.

Lõppenud hooajal esindas Jaakson Rapla Avis Utilitast. Enne vigastada saamist käis ta Rapla eest Eesti-Läti liigas väljakul üheksas kohtumises. Keskmiselt 15 minuti jooksul jäi tema arvele 5,7 punkti ja 1,7 lauapalli.