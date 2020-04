Raplas mänginud Eesti noorkorvpallur siirdub USA ülikooli: ootused on kõrged

Samasse ülikooli siirdus 2019. aasta suvel ka teine Eesti noortekoondislane Artur Konontšuk (19). Jaakson ja Konontšuk on koos mänginud ka Tšehhis Get Better Academys.

Jaakson ütles Delfile, et koroonakriis tema värbamist ei mõjutanud. Jaanuaris käis ta 45 000 elanikuga Hattiesburgi linnas asuvas ülikoolis visiidil ja kõik sujus hästi.

"Võistkonna treener küsis Arturilt, et ehk oskab ta kedagi soovitada, kes võiks neile sobida. Artur pakkus minu nime välja ja sealt hakkas kõik hargnema. Loomulikult oleme omavahel ka ülikooli osas suhelnud, ta on selle kohta rääkinud ainult head," rääkis ta.

Konontšuk sai oma esimesel hooajal keskmiselt väljakule koguni 26 minutiks, tiimil paraku kõige paremini ei läinud - 5 võidu ja 13 kaotusega saadi C-USA konverentsis 13. ehk eelviimane koht.

"Ootused on kõrged, aga tuleb ise mees olla, et seal kõvasti mänguaega saada. Esimese aasta eesmärk ongi võimalikult palju minuteid teenida. Konontšuk näitas, et see on võimalik," selgitas Jaakson, kes hakkab mängima eeldatavalt väikese ääre ja viskava tagamängija positsioonil.

Lõppenud hooajal esindas 200 cm pikkune Jaakson Rapla Avis Utilitast. Enne vigastada saamist käis ta Rapla eest Eesti-Läti liigas väljakul üheksas kohtumises. Keskmiselt 15 minuti jooksul jäi tema arvele 5,7 punkti ja 1,7 lauapalli.

"Nüüd on jalg enam-vähem terve, teen spetsiaalseid harjutusi. Õnneks on mul maja juures väike korv, saan natuke ikka palli ka visata."

Esialgu oli Jaaksonil plaanis minna USA-sse juunis, et käia ettevalmistavas suveülikoolis. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on aga praegu raske ennustada, millal ookeani taha siirdumine võimalik on. Õppesuunaks valib Jaakson suure tõenäosusega midagi äriga seotut, täpsem eriala selgub kohapeal.