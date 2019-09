Rapla testib ameeriklasest jõujuurikat

"Kui juhute Rapla vahel ühte sellist natuke vaiksemat suurt habemega meest trehvama, siis võite teadmiseks võtta, et tema nimi on Montae Glenn ja ta on meil siin natukeseks testimisel. Hoiame pöidlad pihus!" seisis Rapla Facebooki lehel.

22-aastane ja 203 cm pikkune Glenn lõpetas kevadel Georgia Southerni ülikooli ja USA üliõpilasliiga NCAA mängudes kogus ta viimasel hooajal keskmiselt 9,6 punkti, 7,4 lauapalli ja 1,1 blokki.