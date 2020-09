Rapla täiendas ridu kogenud lätlasega

29-aastane ja 198 cm pikk Freimanis kogus eelmisel hooajal Eesti-Läti korvpalliliiga võitja särgis keksmiselt 21,4 mänguminutiga 8 punkti ja 5,3 lauapalli. Sarnane statistika on mehel ette näidata ka FIBA Meistrite Liiga mängudest. Suure ääremängija kohale toodud lätlase vastu oli huvi juba mullu.

Rapla peatreeneri Toomas Annuki sõnul on nad igal hooajal proovinud hoida joont, et meeskonnas on vähemalt üks Läti korvpallur, kes on tuntud oma kõrge tööeetika poolest. Ta lisab: „Robertsi toomist kaalusime pikalt juba eelmine suvi ning tegime toona korraliku taustauuringu läbi tema eelnevate treenerite, kes kõik kinnitasid, et tegemist on mitmekülgsete oskuste ning motiveeritud ja võitlusliku mängijaga.“

Annuki sõnul toob Freimanis nende pigem noorele meeskonnale juurde kogemuste põhist väärtust. „Roberts toob meeskonda erinevate rahvusvaheliste sarjade kogemust ja küpsust ning usun, et tema roll meeskonnas saab olema oluline nii väljakul kui väljaspool seda.“

Meeskonna ühised treeningud käivad juba täie hooga, ka kõik välismängijad on jõudnud Raplasse. Aastast olenevalt võivad leegionärid treeningutega liituda alles siis kui Covid-19 negatiivne testitulemus selleks loa annab. Hooajaeelsed treeningplaanid on seatud nii, et enne liigade ametlikku algust saaks võistkond end soojaks mängida paaris hooajaeelses mängus, kui olukord lubab, siis ka piiri taga.

Möödunud hooaja Rapla põhituumiku mehed on suve jooksul leidnud uued väljakutsed: Rait-Riivo Laane on Rumeenia kõrgliigas, Indrek Kajupank ja Erik Keedus on TalTechi meeskonnas ning Sven Kaldre on pannud oma korvpalliketsid pausile ja süveneb mõneks ajaks põhjalikumalt tööellu väljaspool korvpallisaale.