Rapla sõlmis testimisel olnud ameeriklasega lepingu

22-aastane ja 203 cm pikkune Glenn tuli Eestisse otse ülikoolist, mängides varasemalt NCAA liigas Georgia Southern meeskonna ridades. Edukaim oli tema jaoks just ülikooli viimane aasta, mil ta teenis väljakult statistikasse keskmiselt 9,6 punkti, 7,4 lauapalli ja 1,1 viskeblokeeringut. Lisaks kirjutas ta end kooli ajalukku hooaja 62% keskmise visketabavusega, mis on ühe hooaja kohta läbi aegade teine näitaja. Nelja-aastase karjääri keskmise visketabavusega 58,6% on ta Georgia Southerni kõigi aegade parim.

“Montae on trennis pigem vaikne töötegija, kuid korralikult esile kerkinud just hooajaeelsetes mängudes,” sõnas uue mängija kohta Rapla peatreener Toomas Annuk. “Ta on korvi all osav, pannes oma pikkuse ja keha väga hästi enda kasuks tööle, ning on meile sellega hea mulje jätnud. Loodetavasti on ta mees, kes tekitab vastastele ka hooaja jooksul korvi all omajagu probleeme.“

Rapla kolmes senises hooajaeelses mängus tõi Glenn meeskonnale keskmiselt 16,7 punkti ja noppis 8 lauapalli.