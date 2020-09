Rapla ridadega liitub EuroCupi kogemusega keskmängija

Kosovo ning Suurbritannia kodakondsusega 31-aastane mängumees tuuakse Rapla meeskonda kindlustama kaitsemüüri korvi all. Samas on eelmisel hooajal korvpalliklubi Sigal Prishtina eest mänginud mängumehel näidada ette korralik statistika nii Kosovo superliigas, Euro Cup sarjas ja ka Korvpalli Meistrite Liigas (Basketball Champions League). Viimases sarjas tõi Fahro Alihodzic keskmiselt mängu kohta 17 punkti ja võttis 12 lauapalli. Eurocupil tõestas Alihodzic end sarnaste näitajatega: 16,5 punkti, 11,2 lauapalli ja andis 2 resultatiivset söötu.

AVIS UTILITAS Rapla on hooajaeelsed ja seni mängitud karikamängud mänginud lõplikult komplekteerimata meeskonnaga. Peatreener Toomas Annuki sõnul andsid peetud mängud klubile kindlust, millist tüüpi keskmängijat meeskond vajab. "Ennekõike nägime vajadust tuua meeskonda tugevat kaitsemängu näitav tsenter, kuid tähtsal kohal lõplikus valikus oli ka see, et mees sobiks ründemängu poolest meie tiimi," sõnas Annuk, kes usub, et Fahro näol on leitud mängija, kes on noorele tiimile kindlaks toeks mõlemal väljakupoolel. Selle kasuks räägivad tema korvpalli alased oskused kui ka mahukas Euroopa korvpalli kogemuste pagas.

Enne meeskonnaga liitumist sai mängumehe tausta uuritud läbi kontaktide, kes teda varasemalt juhendanud on. Samuti uuriti ka tagasisidet eurosarjades tema vastu tegutsenud tiimide treeneritelt ning saadud info andis otsustamiseks kindlust - kogenud mängumees on õige täiendus Rapla meeskonnale.

Meest on oodata Eestisse juba täna ning koroonariski arvestades järgitakse nõutud terviseprotseduure. Reisieelne Covid-19 test andis vastuseks negatiivse tulemuse.

PAF Superkarikasarjas läheb Rapla vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnaga ja PAF Eesti-Läti Korvpalliliigaga alustab Rapla 11. oktoobril võõrsil Rakveres.