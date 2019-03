Rapla pidi Eesti-Läti liigas kodus tunnistama tabeliliidri Ventspilsi paremust

Rapla kaotas 27. veebruaril Tartu Ülikoolile 76:85, aga enne seda teeniti kolm järjestikust võitu. Skooriga 86:83 alistati Tallinna Kalev/TLÜ, 82:69 VALMIERA GLASS VIA ja 94:85 Pärnu Sadam. Ventspils on kindlat minekut näidanud ja pole pärast hooaja avamängu 85:97 kaotust BC Kalev/Cramole kordagi libastunud.

Rapla parim on Hunter Mickelson keskmiselt 14,5 punkti ja 7,4 lauapalliga. Rihards Lomažs on Ventspilsi kasuks toonud 13,7 silma ning Ousmane Drame on kogunud 7,1 lauapalli.