Rapla legend Sven Kaldre mõtles ümber ja jätkab korvpallurikarjääri

28-aastane Kaldre alustab Rapla ridades juba üheksandat hooaega.

"Koroonapausi ajal võetud mõtlemispausil andis aeg arutust ja mängumehe südames kaalus armastus korvpalli vastu üle teised väljakutsed elus. See on tõsi, et ta ei ole mitte kunagi mitte ühtegi ametlikku mängu siiani Rapla satsis vahele jätnud! Ja plaan on, et juba homsest pikendab ta seda usukumatut seeriat," seisis võistkonna Facebooki lehel.

Sellel hooajal mängib Raplas ka Sven Kaldre noorem vend Tom Kaldre.