Laane sõnul lootusetu see seis tema jaoks ei ole, kuigi keeruliseks teeb asjaolu, et Kosi saare meeskond enam sellel tasemel ei mängi. “See on agendi poolne töö. Ainus negatiivne asi on see, et meeskond ei mängi enam edasi ning FIBA poolt abi pole loota,” rääkis Laane portaali Korvpall24.ee podcastis "Möödavise".

Laane sõnul on korvpalliagentide hulgas üsna hästi levinud teadmine, kes klubiomanikest hoiab rahaasjad korras ning kellega võib olla probleeme.

