Rapla korvpallurid läksid isolatsiooni, Rakvere Tarva saatus selgub kolmapäeval

Eesti korvpalliklubidest oli koroona seni räsinud Kalev/Cramot, nüüd lisandus nimekirja ka Rapla. Kogu võistkond suunati proovi andma, tulemused peaksid selguma kolmapäeval. Vähemalt kümme päeva peavad klubi liikmed viibima isolatsioonis.

Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ütles Eesti Päevalehele, et kolmapäeva hommikul peaks selguma ka Rakvere Tarvase saatus. Tarvas mängis Raplaga reedel.

„Otsuse teeb terviseamet. Meil jäi nendega kokkulepe, et nad vaatavad hommikul asjaolud veel korra üle ja suhtlevad asjaosalistega,” rääkis Ausmaa. Halvimal juhul tuleb ka Rakvere klubil isolatsiooni jääda.

Tarvas kohtus pühapäeval omakorda TalTechiga, aga ülikoolitiimil pole vaja isolatsiooni karta. „Neid see ei puuduta, sest TalTech oleks isegi halvimal juhul teine kontakt,” sõnas Ausmaa.

Henri Ausmaa. Foto: Priit Simson

Kindlasti lükatakse edasi kaks Rapla osalusel toimuma pidanud kohtumist: 30. jaanuari matš TalTechiga ja 2. veebruari mäng Tallinna Kalev/TLÜ-ga. Ausmaa sõnul on oht, et mängude kuhjumise tõttu tuleb mõnel võistkonnal mängida kahel päeval järjest. „Juba hooaja alguses lepiti kokku, et kui teeme meistriliigas lisaringe, siis tuleb selliseid otsuseid vajaduse korral rakendada,” selgitas Ausmaa.

Isegi kui Rakvere Tarvas peab isolatsiooni jääma, võivad nad ülejäänud hooajale optimistlikult vaadata. Kolmapäeval teatas klubi, et võistkonnaga liitub endine Läti koondislane Rihards Kuksiks (32), kes on mänginud Hispaania ja Itaalia kõrgliigas ning VTB Ühisliigas.