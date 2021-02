Rapla korvpallimeeskonnas selgusid teise ringi Covid-19 testide tulemused

"Meeskonna kogu saldoks kujunes 6 positiivset juhtumit. Haigestunute tervis on kontrolli all. Mängijatel on esinenud erinevad Covid viirusega seostatud sümptomid. Võtame olukorda täie tõsidusega, sest taastumine on olnud igalühel erinev," seisab Rapla klubi sotsiaalmeedia postituses.

"Jälgime oma tervist ja järgime terviseameti ettekirjutusi. Loodame peagi naaseda oma tavapärase treeningrütmi, sest peagi oleme ka võistlustules! Hoidke oma tervist, kandke maski, desinfitseerige käsi! Meie teeme seda!" lisas Rapla klubi.

Rapla Avis Utilitase meeskonnas avastati esimene koroonajuhtum jaanuari lõpus ning seejärel suunati terve meeskond kümneks päevaks eneseisolatsiooni. Juba on edasi lükatud kaks Rapla osalusel toimuma pidanud kohtumist: 30. jaanuari matš TalTechiga ja 2. veebruari mäng Tallinna Kalev/TLÜ-ga.

Eesti Korvpalliliit teatas eile, et ka pühapäevane mäng (7. veebruaril) Rapla ja Rakvere Tarva vahel on Rapla mängijate isolatsioonikohustuse edasi lükatud.

Tänaseks oleme saanud kätte teise ringi Covid-19 testide tulemused, mis näitavad, et viirus ei ole enam võistkonna... Posted by Rapla korvpallimeeskond on Neljapäev, 4. veebruar 2021