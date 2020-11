Rapla korvpallimeeskond tugevdab rivistust vägilasemõõtu keskmängijaga

"Thomas van der Marsi ja Jito Koki järel on tegemist kolmanda hollandlasega, kes Rapla korvialust kindlustama asub. Tegemist pole küll lausa sama suure mängijaga kui tema kuulus nimekaim Shaquille O’Neal, kuid võib öelda, et Eestisse saabudes on ta üks suurim Eesti-Läti liigas palliv korvpallur," teatas Rapla klubi oma pressiavalduses.

Rapla jaoks on Doorson vajalik täiendus, kuna oktoobri keskpaigast alates on mängitud ilma puhta keskmängijata. Hollandlane saabub Raplasse Hispaania tugevuselt teise liiga meeskonnast Melilla Baloncestost.

Leb Gold liigas möödus ka tema esimene profiaasta. Marin Peixe Galego ridades oli Doorson liiga neljas lauavõitleja ja tema viskeprotsent 60 andis selles arvestuses liigas 13. koha. Varasemalt on mehel seljataga ülikooliaastad NCAA liigas, kus ta esindas Rutgers Ülikooli korvpallimeeskonda.

"Olukord turul on olnud ülimalt keeruline, et leida just Rapla klubi võimalustele ning vajadustele sobivat mängijat, kuid nüüd usume, et Shaquille on mängija, kes sobitub meie rotatsiooni korralikult. Võimalus teda värvata tekkis eelmisel nädalal, tänaseks oleme jõudnud kokkuleppele ning ootame teda oma meeskonna treeningutele - mängudele võimalikult kiiresti," Rapla peatreener Toomas Annuk.

Kui kõik läheb plaanipäraselt on Doorson Raplas juba uuel nädalal, mil meeskond kohtub Tartu Ülikool Maks ja Moorits meeskonnaga.