Rapla korvpallimeeskond palkas NBA mängija noorema ja väga atleetliku venna

Aminu mängis neli aastat USA üliõpilasliigas NCAA; Põhja-Florida ülikooli eest olid tema keskmised näitajad lõppenud hooaja 11 punkti, 6,6 lauapalli ja 2,1 blokeeritud viset.

Aminu mõlemad vennad on tippkorvpallurid - Al-Farouq Aminu (20) on alates 2010. aastast leiba teeninud NBA-s, Alade Aminu on mänginud Prantsusmaal, Türgis, Iisraelis ja Poolas.

"On selge, et meeskonnas tuleb tõsine noorenduskuur ja noort meeskonda peab kindlasti iseloomustama agressiivne kaitsemäng. Peatreener soovib mängijaid, kes on võimelised mängima mitmetel positsioonidel ja Wajid on kindlasti üks neist. Tegemist on atleetliku mängijaga, 201 cm kasvu juures on tema käte siruulatus muljetavaldav 215cm, sinna juurde tõsised vedrud kiiretes jalgades peaks tähendama, et temast saab usutavasti meie fännide üks „II korrusel“ toimetav lemmikmängija. Vennad on tal korvpallis väga kaugele jõudnud, loodetavasti saab Raplas alguse edukas profikarjäär ka tema jaoks," ütles Rapla mänedžer Jaak Karp klubi Facebooki lehele.

Lisaks Aminule on Rapla kokkuleppele jõudnud Saimon Suti, Gregor Ilvese, Markus Ruubeli, Joonas Šeini ja Marek Ruuduga.