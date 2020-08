Rapla Avis Utilitas lõi käed oma meeskonna pikaaegse mängumehe vennaga

“Tean väga hästi Tomi motiveeritust, sihikindlust ja töökust ning võimekust panustada meeskonna ründemängu võrdselt hästi mõlemal tagamängija positsioonil. Samuti on tegemist sisuka kaitsemängijaga,” on uue täiendusega rahul peatreener Toomas Annuk. “Olen kindel, et Rapla on tema jaoks hea koht, kus on võimalus areneda ning edasi liikuda mängijana uuele tasemele.”

Kaldre on varasemalt mänginud meistriliigas nii G4S Noorteliiga, Tallinna Kalev/TLÜ kui ka BC Valga-Valka/Maks&Moorits ridades. Vigastuse järel end vahepeal I liigas taas üles töötanud mängumees on nüüd valmis uue hooga meistriliigasse naasma.

Rapla ja Kaldre käivad ikka käsikäes - saage tuttavaks AVIS UTILITAS Rapla uue meeskonnaliikme Tom Kaldrega! Kaldre on... Posted by Rapla korvpallimeeskond on Kolmapäev, 26. august 2020