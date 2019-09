Rapla Avis Utilitas kaotas Läti klubile

View this post on Instagram

Peale pikka kodus treenimist mõtlesime meeskonna täna hoopis Ervinsile Lätti külla saata. 👋 Külaskäik kujunes õpetlikuks, kuna hoolimata kolmest esimesest tasavägisest veerandist võttis @bkjurmala tugeva neljandaga ikkagi oma, 77:61. Aega järeldusi teha ja komplekteerimine lõpule viia õnneks veidi veel on! Keedus 15p+8lp+2rs, Glenn 13p+5lp+2rs+2vl, Šein 10p+3lp. Ühtlasi on hea hetk koos täisstatsiga teavitada, et tuleval hooajal on meeskonna kapteni positsioonile valitud Sven Kaldre, tema kõrvale ka Rait-Riivo Laane. Jõudu-jaksu ja et rooliratas ikka peos püsiks! 🚢 — After a long training summer at home, we figured we’d send the team to say hi to Ervins in Latvia today. 👋 The visit was very useful, because even after the even first three quarters, @bkjurmala took their own with a strong fourth, 77:61. Thankfully, there’s still a bit of time to make adjustments and finish up the roster! Keedus 15pt+8rb+2as, Glenn 13pt+5rb+2as+2st, Šein 10pt+3rb. With the full stats, it also feels like a good time to announce that this season, Sven Kaldre and Rait-Riivo Laane were elected as the team co-captains. All the best from us and have a good grip on that ship’s wheel! 🚢