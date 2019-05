Ran Andre Pehka võiduvise tõi Audentesele pronksi

Võitjate parimad olid taaskord Pehka ja Loik, vastavalt 30 punkti, 9 lauapalli ja 6 sööduga ning 30 silma ja 9 lauapalliga. Daniel Krevald lisas 20 silma ja 9 lauapalli. Tartu poolelt tegi 23 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli Hannes Saar. Patrik Peemot lisas 22 punkti, 5 lauapalli ja 6 söötu.

„Ma ei tea miks vastased viga ei teinud, aga tundsin, et viskan selle (võiduviske, toim.) sisse,“ sõnas sangariks tõusnud Pehka mängujärgses intervjuus Basketile. „Loomulikult oli nii vaimselt kui füüsiliselt keeruline pronksimänguks valmistuda. Eilne kaotus oli meile suur löök, aga suutsime täna vastu pidada. Medal on medal,“ lisas ta.

Kahel järjestikusel päeval väljakul täisminutid kirja saanud Pehka sõnul tuleb selliseks koormuseks valmis olla. „Mul ema jookseb maratone ja olen väikesest peale koos vanematega palju liigutanud. Hea põhi on all ja mulle meeldib kossu teha ka, nii et pole hullu,“ ütles Pehka spordimehelikult.