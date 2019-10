Rakvere Tarval on täna hea võimalus hooaja kolmas võit võtta

Jurmala hooaeg algas lisaajal 83:85 kaotatud mänguga BK Ogre vastu. Seejärel pakuti aga suurüllatus, kui alistati kodus 68:56 BC Kalev/Cramo ning edasi teeniti veel kaks kindlat võitu, kui oldi 93:57 üle TALTECH-ist ja Latvijas Universitate seljatati 91:53. Ugis Pinete on toonud keskmiselt 13,3 punkti. Leedulasest korvialune jõud Denis Krestinin on võtnud 7,8 lauapalli ja Edgars Jeromanovs andnud 6,0 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud VEF-i kasuks 2:0, tulemustega 96:73 ja 81:59.

Tallinna Kalev/TLÜ - Tartu Ülikool

26.10.2019, kell 17:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Eesti liiga hõbedameeskond Tallinna Kalev/TLÜ pole suutnud veel võiduarvet avada. AVIS UTILITAS Raplale kaotati hooaja avamäng 76:84, kõva lahing anti Riia VEF-ile, aga vastu tuli siiski võtta 96:99 kaotus. Edasi oli tasavägises kohtumises Rakvere Tarvas neist 80:76 parem ja viimati jäädi võõrsil 61:97 alla BK Ventspilsile, kui tegutseti vaid kaheksa mehega. Tanel Sokk on visanud keskmiselt 17,3 punkti ning andnud 5,0 korvisöötu. Ameeriklasest keskmängija Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,8 lauapalli.

Tartu senine hooaeg pole samuti kuigi edukalt kulgenud. Hooaega alustati võõrsil raske 90:84 võiduga BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle, kuid seejärel kaotati Latvijas Universitate'ile 59:65. Koduplatsil ei saadud vastu BC Kalev/Cramole ja tunnistada nende 94:71 paremust ning Pärnu Sadamale kaotati samuti skooriga 85:77. Meeskonna resultatiivseim on olnud leedulasest korvialune jõud Adomas Drungilas, kes visanud keskmiselt 21,0 punkti ja võtnud 11,3 lauapalli. Tiimist nüüdseks lahkunud Martynas Mažeika oli andnud 4,7 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Tartu kasuks, tulemustega 75:66 ja 84:82. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis oli aga Kalev/TLÜ seerias 3:1 parem.

Pärnu Sadam - BK Ogre

26.10.2019, kell 17:00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Pärnu on viie mänguga suutnud endast peaaegu maksimumi anda, olles kolm võitu võtnud ning kindel 76:110 kaotus on saadud BK Ventspilsilt. Teine kaotus tuli TALTECH-ilt 83:94. Paremus on maksma pandud VALMIERA GLASS VIA vastu, kelle üle teeniti 89:64 võit, Rakvere Tarvas alistati 74:61 ja viimati ka Tartu Ülikool 85:77. Ernests Kalve on visanud Pärnu eest keskmiselt 14,0 punkti. Lauris Blaus on võtnud 6,8 lauapalli ja Siim-Markus Post jaganud 6,6 korvisöötu.

BK Ogre on võimsa hooaja alguse teinud. Esmalt alistati BK Jurmala lisaajal 85:83, seejärel üllatuslikult 93:89 BK Ventspils. 81:73 oldi paremad AVIS UTILITAS Raplast, 114:68 VALMIERA GLASS VIA-st ja 109:91 BK Liepajast. Ameeriklasest mängujuht James Batemon on visanud keskmiselt 16,0 punkti. Kristaps Dargais on võtnud 8,8 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 7,4 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ogre kasuks, tulemustega 99:74 ja 86:79.

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - AVIS UTILITAS Rapla

27.10.2019, kell 17:00, Valga, Valga Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Valga-Valka on alustanud tänavust hooaega nelja kaotusega. Avamängus tuli põneva lõpuga kohtumises tunnistada Tartu Ülikooli 90:84 paremust, BC Kalev/Cramo vastu laguneti viimasel veerandajal ning saadi kirja 67:93 kaotus, Riia VEF-ile jäädi kindlalt 57:97 alla ja samuti ebaõnnestunud neljanda veerandaja tulemusel tuli BK Liepajalt vastu võtta 77:90 kaotus. Meeskonda on vedanud ameeriklasest keskmängija Michael Best, kes visanud seni keskmiselt 17,5 punkti ja võtnud 8,0 lauapalli. Branko Jereminov on jaganud 4,8 korvisöötu.

Rapla alustas hooaega kolme võiduga. Võõrsil saadi tugeva teise poolaja toel 84:76 jagu Tallinna Kalev/TLÜ-st ja VALMIERA GLASS VIA seljatati lõpusekunditel 73:68. Koduplatsil oldi BK Liepajast 80:66 paremad, aga seejärel jäädi võõrsil 73:81 alla BK Ogrele, kes seni veel kaotusekibedust ei ole pidanud tundma. Viimati teenis Rapla eduka neljanda veerandajaga 86:69 võidu TALTECH-i üle. Ameeriklasest keskmängija Montae Glenn on visanud Rapla eest keskmiselt 16,2 punkti ja kogunud 11,0 lauapalli. Rait-Riivo Laane on andnud 6,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1 viiki. Valga-Valka teenis Haapsalus peetud kohtumises 83:81 võidu ning Rapla võttis omakorda Valgas 85:70 võidu.

Latvijas Universitate - BK Ventspils

27.10.2019, kell 17:30, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Youtube EST LAT BL

Läti Ülikooli võistkond pidi hooaja esimeses mängus tunnistama Riia VEF-i 88:58 paremust, aga 11 päeva hiljem alistati Tartu Ülikool 65:59. Jurmala meeskonnale vastu ei saadud ja sealt tuli 53:91 kaotus. Renars Birkans on kandnud meeskonnas liidrirolli, olles visanud keskmiselt 11,3 punkti ja võtnud 5,0 lauapalli. Rendijs Feikners on andnud 4,5 korvisöötu.

BK Ventspils on head minekut näidanud, mida jääb siiski varjutama 89:93 kaotus BK Ogrele. Teistes kohtumistes purustati BK Liepaja 97:46, Pärnu Sadam 110:76, VALMIERA GLASS VIA 107:72 ja Tallinna Kalev/TLÜ 97:61. Ronalds Zakis on visanud keskmiselt 14,8 punkti. Ameeriklased Ryan Shanahan Luther ja Wesley Lamar Washpun on võtnud vastavalt 9,0 lauapalli ja andnud 6,0 korvisöötu.