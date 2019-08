Rait-Riivo Laane naasis Kreeka esiliigast Rapla ridadesse

„Ei ole vaja vast pikalt seletada, kui hea meel meil on Raiti taas Rapla särgis näha,“ on Rapla klubi juht Jaak Karp õnnelik. „Ta on Rapla korvpalli üks väga olulisi figuure ja ma tean, kui oluline tema naasmine ka meie sõprade jaoks on. Ehkki tal on lepingujärgselt võimalik kokkulepitud ajani soovi korral ka välismaale minna, loodame muidugi, et ta jääb meiega hooaja lõpuni. Rait on võimekas mängujuht ja on enam kui kindel, et ta annab meie tagaliinile kõvasti kindlust juurde.“

Rait-Riivo Laane alustas oma karjääri Eesti meistriliigas 2010. aastal Rapla KK eest, olles eelnevalt treeninud ning mänginud Kohila SK-s oma isa Jüri Pritšini käe all. Viimane kord sai Laanet toonase nimega TYCO Rapla helesinises särgis näha hooajal 2014/2015. Peale üht aastat TTÜ korvpallimeeskonnas siirdus ta Kreeka esiliigasse Ethnikos Piraeuse ridadesse, kus veetis kaks hooaega. 2018/2019 mängis ta samas liigas Ippokratis Kosi meeskonnas, tuues omadele 28 ja poole minutiga keskmiselt 10,5 punkti, 2,5 lauapalli, 4,7 korvisöötu ja 1,1 vaheltlõiget. Laane on ka Eesti meeste koondise kogemusega, kuuludes esimest korda koosseisu hooajal 2015/16.