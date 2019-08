Rain Veidemani Itaalia leping osutus kuulujutuks, tagamängija otsib siiani klubi

Itaalia korvpalliportaal Sportando kirjutas eelmine nädal, et Veideman liitub Itaalia esiliigas palliva Pallacanestro Orzinuoviga. Uudist vahendasid ka kõik Eesti meediakanalid. „See oli kuulujutt. Praegu teen Eestis trenni ja vaatan, millised võimalused tekivad," rääkis suvel isaks saanud Veideman ning lisas, et tema teenete vastu on tundnud huvi mitmed Itaalia esiliiga meeskonnad. Võimalike kosilaste hulgas oli ka Orzinuovi, kuid läbirääkimistest kaugemale, pole jõutud.

Kindel on aga see, et eelmisel aastal Veidemani kodumeeskonnaks olnud Mantova Stingsis 27-aastane mängumees ei jätka. Lisaks kolmel viimasel aastal Veidemani mängupaigaks olnud Itaaliale, on mängija agent vaadanud ringi ka mujal Euroopas. Veideman ise on aga samal ajal kodus trenni teinud. „Selles mõttes on kõik hästi," tõdes ta.

Statistika, millega Veidemani klubidele pakkuda, on eelmisest hooajast soliidne. Itaalia esiliigas kogus ta keskmiselt 14,8 punkti, 3,3 söötu ja 2,2 lauapalli.

Juhul kui lähiajal ei õnnestus välismaalt klubi leida, alustab Veideman hooaega ilmselt kodus. Sarnaselt talitas ta ka mullu, kui ta alustas hooaega Rapla Avis Utilitases ning liikus sealt edasi Itaaliasse. Millise Eesti klubiga võiks ta liituda, ei soovinud Veideman avalikult ütelda. Kindel on aga see, et lepingus peab olema klausel, mis lubab võimaluse tekkides välismaale lahkuda.