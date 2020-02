Rain Veideman: koondisse tulekuks on piletid juba olemas

Igapäevaselt Itaalia esiliigas Rooma Eurobasketis palliv Veideman peab 16. veebruaril koduklubiga Sitsiilias järjekordse liigamängu ning juba päev hiljem sõidab ta Eestisse koondise juurde.

„Oleme peatreener Jukka Toijalaga koondises osalemisest rääkinud ning piletid on juba olemas,“ rääkis Veideman. Ühes korvpalliportaalis levitatud Eesti koondise nimekirja, kust Veidemani nimi puudu, hindas ta ilmselt väljamõeldiseks.

Täna avaldas Eesti Korvpalliliit ka koondislaste niinimetatud laia nimekirja (vaata siit), kus leidub koguni 24 pallurit. Lühem variant avalikustatakse kolmapäevasel pressiüritusel.

Lai nimekiri on tõesti lai, sellest leiab näiteks ka mullu koondisega lõpparve teinud vanameister Kristjan Kanguri, kes hiljuti ütles, et tema naasmise tõenäosus on üks protsent, kui ka juba pikka aega vigastusega palliplatsilt eemal oleva Erik Keeduse. Mõistagi on nimekirjas ka Veideman.

Tänavust hooaega Rakvere Tarvas alustanud Veideman liitus Rooma klubiga detsembri lõpus ja on seal tänaseks pidanud seitse kohtumist ning kogunud keskmiselt 32 minutiga 13,4 punkti ja 3,1 söötu.