Rain Veideman elust Roomas: politseinik ütles, et kui 280 eurot maksan, võin välja jooksma minna

"Tere! Mina olen Rain Veideman. Viibin hetkel Roomas ning olen istunud kodus 9. märtsist saadik. Koroonaviirus on kogu maailma väga kõvasti laastanud ning seega igal pool räägitakse: „Inimesed, palun istume kodus ja väldime igasuguseid kontakte teiste inimestega!"

Ma tean, et seda on praktiliselt võimatu teha, aga kõik me saame anda enda panuse ja püsida nii palju kodus kui võimalik. Kindlasti tahavad inimesed minna õue ja saada kehalist aktiivsust saada, olgu see siis jooksmine või niisama kõndimine.

Võin teile oma näite tuua. Ükspäev mõtlesin ka, et lähen õue jooksma ja kui nurga tagant välja läksin, vaatas mulle politseionu otsa, kes ütles mulle, kui tahad 280 euro eest oma tiiru ära teha, siis võid minna. Muidu mine koju ja tiksu seal! Nii ma siis pidin ka tegema.

Rääkides kodustest tegevustest, siis on meil kindlasti neid võimalusi hästi-hästi palju – kas lugeda raamatuid, lahendada ristsõnu, vaadata mingisuguseid seriaale. Neid võimalusi on palju-palju. Kellele meeldib kokata. Kindlasti saame ka oma trenni kodustes tingimustes väga ilusti ära teha. Näiteks internet ja Youtube on paksult täis igasuguseid kavasid ja videosid, mida ja kuidas teha. Isegi kui sul mitte ühtegi treeningvahendit ei ole, näiteks nagu minul, aitab ka mingisugune kott, veepudelid või mingisugused riided või tossud. Viska see kott täis ja saad ka endale mingisuguse raskuse välja mõeldud.

Minu sõnum sellega teile, kallid inimesed, on, et ainult üheskoos saame sellele viirusele punkti panna. Püsige kodus!"

