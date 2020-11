Rapla korvpallimeeskonna teisipäevane 82 : 80 võit Kalev/Cramo üle on kahtlemata särav tulemus. Aga vähemalt sama tähtis on võistkonna jaoks asjaolu, et murede kiuste on leitud hea kokkumäng ja stabiilsus. Eesti klubidest pole Rapla tänavu suutnud võita ainult Pärnut.

Eesti-Läti liiga turniiritabelist vaatab Raplale vastu viis võitu ja kaks kaotust. Võiduprotsent 71,4 annab neile viienda koha, Eesti tiimidest ollakse Pärnu ja Kalev/Cramo järel kolmandad.