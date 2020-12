Puidet tõttab Hispaania esiliigasse vigastatud Paasoja asendama

Paasoja vigastas pühapäeval mängus Oviedo vastu raskelt põlve ning pole teada, millal ta platsile saab naasta. 27-aastsase eestlasest tagamängija esmane diagnoos oli parema jala põlve meniski rebend.

"Eile hommikul teatas kapten Jaan Puidet, et tuli kiire ja ootamatu pakkumine Hispaania esiliigast. Juba õhtuks oli tal vaja anda kiire vastus! Jaan ütles, et tal on väga raske ära minna. Eriti veel nüüd, kui meeskond vaikselt rühib üheskoos alt ülespoole ja asjad hakkavad paika loksuma, aga pakkumine mängida Hispaania esiliigas ei tule igapäev ja kui ta praegu sinna ei läheks, kahetseks ta seda tulevikus.

TalTech korvpallimeeskonnale soovib ta palju edu ja jõudu ning ütleb legendaarsed sõnad, et loodus tühja kohta ei salli. Nüüd saavad nooremad mängijad suurema vastutuse ja võimaluse esile tõusta," teatas TalTechi meeskond sotsiaalmeedias.

"Jaan lahkub juba reedel või laupäeval Hispaaniasse, kui koroonatest osutub negatiivseks. Esindama hakkab ta seal CB Ciudad de Valladolid meeskonda, kus mängib ka teine eestlane Martin Paasoja, kes kahjuks vigastas rängalt põlve ja on teadmata ajaks korvpallist eemal.

Soovime Jaanile TalTech korvpallimeeskonna poolt palju edu ja õnnestumist uutel väljakutsetel. Aitäh sulle, Jaan.

Puideti tänavuse hooaja 12 mängu keskmisteks näitajateks jäid 30 mänguminutit, 11,3 punkti, 6,7 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget mängu kohta.