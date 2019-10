Priit Vene Tartu napist võidust: kui saame teise kohtumise samamoodi teha, on kõik võimalik

Mõni vabavise sisse ja lahtine pall tartlastele ning vahe oleks võinud paisuda kahekohaliseks.

“Oleks võinud tõesti nii minna, aga kuus punkti on parem kui null. Murekoht on vabavisked (28st 18) ja 18 pallikaotust. Alguses tegime ründevigu, me polnud agressiivsuseks valmis. Aga kui saame teise mängu samamoodi teha, siis on kõik võimalik,” ütles Vene pärast kohtumist.

“Üldiselt peame suutma tempot hoidma ja vastaseid millegagi üllatada. Täna said osad mehed vähem mängida, sest vead tulid kiiresti täis. Äkki järgmine kord mängib jälle keegi paremini. Noortel meestel läheb ehk mängu sisseelamisega kauem aega, tekivad eksimused ja anname initsiatiivi ära. Tuleb olla stabiilsem,” lisas ta.

Vene tunnistas, et vastased suutsid Tartut natuke üllatada. "Nad hoidsid päris head tempot. Nende esimene mäng Soome liigas seda ei näidanudki. Mängivad päris tublilt. Kõik nende liinid on meie omadest suuremad. See ongi meie korvpalli häda, jääme pikkuses igal positsioonil alla."

Kordusmatš peetakse 9. oktoobril Joensuus, alagrupiturniirile pääseb kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte visanud võistkond.