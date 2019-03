Tartu Ülikooli peatreeneri Priit Vene sõnul jäädi vastase korraliku surve alla. „Kokkuvõttes võib öelda, et poistega on meeste vastu ikka keeruline. Jäime täna tempoga hätta ja nad panid kaitses kõva surve peale. VEF on praegu väga heas hoos ja seda näitavad nende esitused ka VTB liigas. Täna tegid nad professionaalidena oma töö ära. Mõttes teadsid meil ka kõik, et homme on tähtsam mäng ja mänguminutid said ka selle järgi jagatud. Eks homme paistab, kuidas tänane mäng mõjus – teeme hommikul trenni, vaatame asjad läbi ja õhtul on tulemus näha. Hetkel on lahtine ka Julius Kazakauskase homne mängimine. Tal lõi täna enne mängu palaviku üles ja pidi hotelli tagasi minema. Loodame parimat,“ sõnas Vene pärast mängu.

Tartu Ülikoolil on nüüd enne põhiturniiri viimast mängu kirjas 13 võitu ja 14 kaotust, millega hoitaksel kuuendat kohta. Play-offi koha osas viimase pingutuse saavad tartlased teha juba homme kui Jurmalas mängitakse sealse võistkonnaga, kel on Tartuga sama palju võite ja kaotuseid. Play-offi kohtade osas hingavad enne viimast vooru veel väga lähedalt kuklasse Rapla ja Pärnu.