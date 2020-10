Priit Lehismets: mina igal juhul ei näe, et Eesti korvpallur oleks füüsiliselt kehv

Korvpallurid on tuntud kui maailma ühed kõige atleetlikumad sportlased. Üks mees, kes Eesti parimate korvpallurite füüsise hoolitseb, on BC Kalev/Cramo füsioterapeut Priit Lehismets, kirjutab Korvpall24.ee.

Kalev/Cramo kõrval ka Eesti rahvuskoondise juures ametis olev Lehismets on korvpalluritega tegelenud juba enam kui 13 aastat, kuid oma karjääri jooksul on kergejõustiku taustaga mees töötanud ka paljude teiste Eesti sporditippudega, nagu kettaheitjad Gerd Kanter ja Aleksander Tammert või odaviskaja Andrus Värnik.

“Väga paljud teiste alade treenerid ja sportlased tegelikult vihkavad kossumehi, sest arvatakse, et korvpallurid saavad hirmus palju palka, aga samas on nad väga laisad ja ei viitsi trenni teha. Tegelikult, kui panna korvpallur platsi peale koos kergejõustiklasega tegema joonejooksu, siis kergejõustiklane jääb korvpallurile selgelt alla, kuigi kergejõustiklane peaks kiirem olema,” rääkis Eesti esindusklubi kauaaegne taustajõud.

“Ma mõtlesin kunagi ise samamoodi, et kuradi hea on nii palli toksida, kui trennis muhvigi tegema ei pea. Enam ma nii ei räägi, kuna näen, kui füüsiliselt võimekad korvpallurid tegelikult on ja kui palju erinevaid elemente on neil väljakul vaja teha. Tuleb olla tugev, kiire ja vastupidav, et platsi peal läbi lüüa. Mina igal juhul ei näe, et Eesti korvpallur oleks füüsiliselt kehv. Meil ju pole kõrgemal tasemel mingeid pekikotte ega aegluubis mängijaid, kõik on suhteliselt kiired poisid," lisas Lehismets.

