Põnev üleminek: Tanel Sokk liitus Tallinna Kaleviga

"Eelmisel aastal jäi see viimasel hetkel katki aga seda rohkem on siiras heameel sellel aastal, et Tanel Sokk otsustas meiega liituda," kirjutas klubi sotsiaalmeedias.

Mulluse hooaja veetis 34-aastane Sokk BC Kalev/Cramos, kelle ridades tuli ta ka Eesti meistriks. Eesti-Läti ühisliigas jäid Soku keskmisteks näitajateks lõppenud hooajal 3,97 punkti, 1,6 resultatiivset söötu ja 1,1 lauapalli.

Eelnevad neli hooaega veetis kogenud mängumees Tartu Ülikooli meeskonnas. Kokku on Sokk teeninud senise karjääri jooksul seitse Eesti meistritiitlit.