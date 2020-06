Politseinikuks õppiv Eesti korvpallikoondislane: algul kartsin relva

"Kui ma mõtlesin, et kuhu ma peale gümnaasiumit sisse astun, siis valikuid oli palju ja ma ei suutnud otsustada, aga kuna mulle on alati meeldinud inimesi aidata ja olin abivalmis ja positiivne, energiline, siis mõtlesin, et proovin politseikooli sisse astuda," selgitas Kosareva ERR-ile.

Kosareva lõpetab oma kolmeaastase politseiõppe esimest kursust. Paikusel asuva Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis, kus 30 aastat tagasi alustati politseihariduse andmist, läbib ta just praktilist õpet ja nii treenitakse tulirelvade kasutamise oskust.

"Alguses väga kartsin, et ei tule välja, et kartsin pauke ja kartsin üldse relva. Aga nüüd tunnen ennast palju paremini. Aitas kaasa see, et olen terve elu spordiga tegelenud, et seal mul tuleb hästi välja."

