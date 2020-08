Pole paha! Eesti korvpalli noortekoondised võitsid Leedut

Peatreener Marko Parkonen ütles mängujärgselt, et võrreldes möödunud nädalavahetusel Kaunases peetud U16 Balti matšiga olid neiud enesekindlamad. "Selle vähese ajaga, mis meil kahe turniiri vahel oli, vaatasime üle, kuidas mängida kaitset üle välja ja pick and roll olukordades. Võtsime ka liikumisi vähemaks ja muutsime rünnaku veel lihtsamaks. Põhirõhk läks kiirele mängule ja ülekaalu olukordadele. Kuigi me kaotasime vahepeal seitsmeks minutiks täielikult pea, suutsime täna oma tugevused maksma panna."

Keandra Koorits tõi eestlannade parimana 18 punkti, haaras 11 lauapalli, jagas 5 resultatiivset söötu ja tegi 4 vaheltlõiget. Sille-Liis Mölder Lisas 14 punkti ning Anette-Laura Tõksi arvele kogunes 10 silma. Marta-Eleri Jaama panustas 9 punkti ja 14 lauapalli. Leedu poolelt vastas Sintija Aukstikalnyte 22 punktiga.

Homme tuleb neidude U15 koondisel kell 15:30 algavas mängus vastamisi minna Läti eakaaslastega.