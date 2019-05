Poiste U18 Eesti korvpallimeistriks krooniti TTÜ meeskond

Avaveerandaeg kuulus kindlalt Viimsile, kes viskas koguni 30 punkti TTÜ 19 vastu. Teisel veerandajal tuli aga ülikooliklubi mängu tagasi, võites veerandi 23:12. Seega mindi poolajale 42:42 eduseisul.

Kolmand veerand möödus tasavägiselt ja selle võitis TTÜ napilt 21:18. TTÜ suutis viimasel veerandajal vahet hoida ja ehkki Viimsi jõudis vahepeal vaid ühe punkti kaugusele, siis juhtima enam kordagi ei pääsetud. TTÜ võttis lõpuks 89:78 võidu.

Võitjate resultatiivseim ja ühtlasi üleplatsimees oli 28 punktiga Kasper Suurorg, Markus Ilver lisas 17 silma. Viimsi resultatiivseimad olid 25 punktiga Hugo Toom ja 24 silmaga Jorgen Rikberg.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Kasper Suurorg sõnas mängujärgses intervjuus, et sarnaselt eilsele poolfinaalile Audentese vastu tõi edu ühtlane koosseis. „Teisel poolajal andsid kõik enda panuse ja võitlesid mehiselt lõpuni. Treener ütles kolmandal veerandajal paar karmimat sõna ja siis hakkasime paremini mängima. Olen uhke, et suutsime vaatamata vigastustele hooajale eduka punkti panna.“

Viimsi mängu kõvasti vedanud Hugo Toom sõnas, et mängu lõpp oli kinni pisiasjades: „Meie visked ei läinud, mäng muutus kinniseks ja vastased seevastu tabasid hästi. TTÜ-l on palju võrdseid mängijad, ka see mängis kindlasti rolli.“

Noormeeste pronksikohtumises alistas Audentese SK 86:84 Tartu Ülikooli Korvpallikooli.