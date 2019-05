Podcastis "Pihtas Põhjas" kõlanud ettepanek võeti Eesti korvpalliliidus töösse!

Huvilised leiavad väljakud ning saavad oma kaardi lisada aadressilt: tanavakorvpall.ee/valjakud.

“Oleme väljakuid kaardile lisada üritanud ka varem, kuid paraku on need kaardid tänaseks kadunud," ütles korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel, kelle sõnul on Spordiregistri andmetel Eestis üle 1000 välikorvpalliväljaku.

Korvpalliliit on kaardistamisel jaganud väliväljakud 4 kategooriasse: plastkust, puidust ja tartaan- ehk kummikattega ning asfaldil olevad väljakud. Lisaks saab väljakule anda pildi ja kommentaari hetkeseisust.

Tänavakorvpalli väljakute kaardistamises saavad kõik kaasa lüüa, lisades kas ise oma kodukoha kossuväljaku kaardile või siis saates info: reigo@basket.ee.

Kuula podcasti "Pihtas Põhjas" viimast osa, kus ettepanek tehti: