Play-offi eest võitlev Tenerife sai olulise võidu, Jõesaar koosseisu ei kuulunud

Avaveerandaeg lõppes viigiliselt 18:18. Vahe tehti sisse teisel veerandil, mille Jõesaare leivaisa võitis 27:13. Kättevõidetud vahet hoiti lõpuni ja lõpuks saadi kirja 90:79 võit.

Janari Jõesaar Tenerife koosseisu ei kuulunud. Võitjate parimatena viskasid Nico Brussino 17 ja Sebas Saiz 15 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Konstantinos Vasileiadis, kelle arvele kogunes 22 silma.

Kaotuse pidi vastu võtma Robert Valge koduklubi San Pablo Burgos, kes jäi 79:87 alla Euroliiga tiimile Baskoniale. Valge kuulus küll meeskonna koosseisu, kuid platsile ei pääsenud.

Tenerife asub tabelis seitsmendal ehk eelviimasel play-offil viival kohal. Tenerifel on kogutud 17 võitu ja 15 kaotust. Nendel lähimatel jälitajatel Divina Seguros Joventutil ja BAXI Manresal on üks võit vähem, kuid ka üks kohtumine vähem peetud. Burgos on 11. kohal.