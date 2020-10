Pidev testimine on mängunäljas Kalev/Cramo palluritele jälje jätnud

"Need, kes seda ninatorkimist on saanud omal nahal kogeda, teavad, et see pole mõnus," tõdes klubi mänedžer Ramo Kask. "Eriti, kui teed seda kolm korda nädalas. Meie oleme seda teinud iga nelja päeva järel. See jätab jälje. Mustad mehed küsivad, et miks me neid nii palju teeme, kui vastused on negatiivsed. Aga kuna mängunälg on suur, siis mehed kasutavad iga võimaliku variandi ära, et minna saali ja viskama. Vaja oleks lihtsalt need mängud jälle käima saada ja siis saame mingisuguse rutiini juurde tagasi tulla."

Kolmapäeval on Kalev/Cramol mänguks valmis kaheksa-üheksa meest. Eemale jäävad veel Tanel Kurbas, Himki mängus õlanihestuse saanud Gabriel Bieler ja esiklapse sündi ootav Martin Dorbek.

Loe täispikka artiklit ERR-ist.