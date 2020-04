Eesti korvpalli suurkuju Rauno Pehka vanema poja esimene ja võib-olla viimane aasta Trinity rahvusvahelises ülikoolis läks asja ette. Tegu polnud pelgalt üli-, vaid ka elukooliga. Võib olla üsna kindel, et Maik-Kalev Kotsari ja Rauno Nurgeri USA kogemused on Pehka omaga võrreldes nagu öö ja päev.

Esimesed said NCAA üliõpilasliiga tugevates võistkondades mängida koos tulevaste NBA-meestega, Pehka pani ennast proovile NAIA II divisjonis. Mis imeloom NAIA on, selgitab Pehka varsti. Kotsar ja Nurger pidid hinded korras hoidma, et ülikoolikarjäär vastu taevast ei lendaks. Ent Pehka nägi, kuidas suur osa tiimist lagunes laiskuse tõttu laiali.