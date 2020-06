Peatreeneriks saanud Kandimaa: Tartu oma poiste osakaal tõuseb. Loodan, et nad on valmis vastutust võtma

Pärast seda, kui Tartu ülikool otsustas 2018. aastal korvpallivõistkonnaga keskenduda noorematele mängijatele, pole enam medaleid tulnud. Tõsi, tänavu Eesti liigas paremusjärjestust koroonaviiruse tõttu ei selgitatudki. Märtsi alguseks oli Tartu leidnud hea mängurütmi ja vähemalt pronksile oldi tõsine kandidaat.

Kandimaa ei saa jaanipäeva eel tuleviku osas suuri lubadusi anda. Valmis tuleb olla seniste skooriliidrite Kregor Hermeti ja Robert Valge lahkumiseks, nende võimalikest asendajatest on veel vara rääkida. Lepinguga on seotud vaid Robin Kivi ja Patrik Saal.

„Esimene vastus, kuidas (Hermetit) kinni hoida, on raha. Teine asi on see, kas Tartu on Kregorile enam kõige parem koht, kus karjääris edasi liikuda.