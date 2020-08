Pärnuga liitus Eesti alistanud Soome rahvuskoondislane

Eelmisel hooajal Hispaania CBA Cran Canaria meeskonda esindanud 188-sentimeetrine mängujuht oli rivis ka hiljutistes kohtumistes Eesti vastu, kus ta viskas teises mängus kaheksa punkti.

"Tean teda juba noortekoondise aegadest, ta mängis Normani (Käbin) ja Valge (Robert) vastu neli-viis aastat tagasi ja nüüd juba meestekoondises paar aastat," rääkis Pärnu peatreener Heiko Rannula 22-aastasest põhjanaabrist.

Loots usub, et soomlane areneb Pärnus edasi. “Tal on arenguruumi kaitses, aga ta on noor kutt. Ma arvan, et temast saab sel hooajal meie satsi mootor ja rünnakuliider.”

Eelmisel hooajal pääses soomlane väljakule 24 kohtumises, teenis keskmiselt 22,7 minutit mänguaega, viskas 13,3 punkti, võttis 2,2 lauapalli ja andis 3,3 resultatiivset söötu.