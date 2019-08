Pärnu Sadamaga liitub teise liiga skoorimasin

26-aastane ja 200 sentimeetri pikkune Rogovoi jäi silma Eestis ka teistele meeskondadele, kuid mees otsustas pallida suvepealinna värvides, teatas Pärnu klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

Artjom ise on selle nimel vaeva näinud. "Minu jaoks tuli üllatusena, et tipptaseme klubi nagu Pärnu andis võimaluse kätt proovida. Kaua ma küll mõtlema ei pidanud, sest see on just see, millest unistasin lapsepõlvest, mille nimel olen trenni teinud ja vormis ennast hoidnud. Nüüd on see võimalus tulnud ja olen väga õnnelik. Hea meel, et saan trenni teha meestega, kes armastavad korvpalli sama palju nagu mina," rääkis Rogovoi.

Peatreenerile ja publikule jätkub mehel kiidusõnu: "Heiko (Rannula - toim.) on asjalik treener, kes on nõus mind arengus aitama. Olen õnnelik, et on võimalus temaga koostööd teha. Kindlasti Pärnu fännid on oluline Pärnu Sadama meeskonna osa, kes aitavad võita, toetades nii kodumängudel kui ja väljaspool."

Rogovoi viibis möödnud hooajal teises liigas keskmiselt platsil 37 minutit, viskas 22 punkti ja noppis 17 lauapalli.