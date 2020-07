Pärnu Sadama värske täiendus selgitas oma otsuse tagamaid

Karl Aavik RUS

Kasper Suurorg Priit Simson/Ekspress Meedia

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teatas esmaspäeval, et uueks hooajaks liitub tiimiga Eesti noorema generatsiooni üks põnevamaid tagamängijaid Kasper Suurorg. 197 cm pikkusena on 18-aastasel noormehel mängujuhi positsiooni jaoks olemas maailma tasemel gabariidid ning seni noortekoondistes ja Saku I liigas mängides on ta näidanud ka järjest paranevat oskustepagasit.