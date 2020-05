Pärnu Sadama mänedžer: meeskond on kahes mõttes raskes seisus

"Eks ta oli ikka ootamatu. Jutud käisid, et see viirus levib, aga et see nii järsku tuleb - ikkagi ei olnud selleks valmis, et päris kinni pannakse, "lausus Rannula ERR-ile. "Mõtlesime, et tuleb väike paus või midagi sellist."

Meeskonna mänedžeri Johan Kärbi sõnul mõjus play-off mängude ärajäämine väga valusalt nii klubi rahakotile kui ka mängijate vaimule.

"Meeskond on kahes mõttes raskes seisus," lausus Kärp. "Üks osa on kindlasti, mis puudutab majanduslikku poolt ja rahalisi vahendeid ja see on väga-väga raskes seisus. Teine pool on ka moraalne pool, kui sa oled terve hooaja teinud tööd, et saada kokku võistkond, kes oleks valmis võtlema medalite eest ja see mingil hetkel sul ära lõigatakse, siis see on väga valus."

Pärnu Sadam soovib võimalusel jätkata ka uuel hooajal koostööd Rannulaga. "Küll aga ei kujuta ma ette, kas suudame teha Heikole sel aastal väärilise pakkumise," lisas Kärp.