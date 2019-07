Pärnu Sadam täiendas ridu ameeriklasest tagamängijaga

Heiko Rannula loodab, et mehe kohanemine läheb positiivselt. "Paige on kiire, atleetlik, vasakukäeline. Hea viskaja, samas ka väga agressiivne kaitses. Ootused on kõrged, mina näen tal väga suurt potensiaali euroopas, eks näis kuidas kohanemine läheb," rääkis Pärnu Sadama peatreener.

Viimased neli hooaega pallis Paige Colorado State’i ülikoolimeeskonnas. Eelmisel hooajal tõi Paige 31 kohtumises keskmiselt 33,7 minutit väljakul viibides 15,6 punkti, 3,5 lauapalli, 3,1 korvisöötu ja 1,3 vaheltlõiget.

Visketabavus väljakult 45,7% (sh kolmesed 38,9%) ja vabavisetel 80,6%, pallikaotuste arv – keskmiselt 1,6 mängus.

"Tagaliin on nüüd paigas paari pikemat poissi veel ootame," rääkis Rannula.