Pärnu Sadam seljatas kindlalt Tartu Ülikooli ja tõusis tabeliliidriks

Pärnu haaras juhtohjad juba avaveerandil, mis võideti 21:14. Poolajaks oli pärnakate eduseis 49:36. Kolmanda veerandaja järel oli võõrustajate eduseis jätkuvalt 13 punkti ning viimase kümne minutiga käristati vahe juba üle 20 punkti.

Võitjatele tõid Robert Valge 19, Mihkel Kirves 18 ja Lauris Blaus 15 punkti. Tartu parim oli Hendrik Eelmäe 13 silmaga.

Turniiritabeli Eesti pooles tõusis Pärnu nüüd võiduprotsendilt ainuliidriks. Neil on kirjas 15 võitu ja kolm kaotust. Teine on Kalev/Cramo 10 võidu ja kahe kaotusega. Tartu on seitsme meeskonna konkurentsis kuue võidu ja 12 kaotusega kuues.

Enne mängu:



Viimased neli mängu järjest võitnud Pärnu on 18 mänguga teeninud 15 võitu ja Tartu 17 mänguga kuus võitu võtnud. Viimati olid mõlemad meeskonnad Tartus vastamisi ja Pärnu sai kindla 91:67 võidu. Külalistele kuulus poolaeg 50:37 ning viimaseks neljandikuks oli eduseis 19-punktiline. Tartul õnnestus veel veidi põnevust tagasi tuua, kuid Pärnu võitis ikkagi ka neljanda veerandaja ja nii kogu mängu 24 punktiga. Edon Maxhuni oli Pärnu resultatiivseim 21 punkti, 3 lauapalli ja 3 korvisööduga. Linards Jaunzems tegi kaksikduubli 20 punkti ja 11 lauapalliga. Tartu poolelt viskas Robin Kivi 19 punkti, sai kätte 3 lauapalli ja andis 4 korvisöötu. Emmanuel Wembi kogus 15 punkti ja 5 lauapalli.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 18,5 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,2 lauapalli, Märt Rosenthal teinud 1,7 vaheltlõiget ja Lauris Blaus teinud 1,0 viskeblokeeringut.

Charles Barton on Tartu parimana visanud keskmiselt 13,1 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 7,2 lauapalli, Patrik Peemot ja Jordan Capps teinud võrdselt 2,0 vaheltlõiget ning Sverre Aav teinud 0,2 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Pärnu 76:62, teises oli parem Tartu 88:80 ja kolmandas Pärnu 91:67.