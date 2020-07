Pärnu Sadam sai olulise pusletüki uueks hooajaks paika

"Möödunud aastal rääkis klubi juht Johan Kärp, et nad teadsid täpselt, kelle nad meeskonda toovad. Kaks aastat tagasi Läti Ülikooli vastu jäi ta silma ja asendas meeskonna jaoks Mihkel Kirvest - see hooaeg saab põnev olema, kuna mõlemad mehed on Sadama eest väljas," selgitas klubi pressiteate vahendusel.

"Ülemöödunud hooajal pallis Jaunzems Läti Ülikooli meeskonnas, kus ta mängis lõpuks koguni viis aastat. Eelmisel hooajal pääses ta Ventspilsi eest platsile keskmiselt 20 minutit mängus ja viskas selle ajaga 7 punkti."

"Pärnusse tuli ta suure hurraaga, kuna esimeses mängus sekkus ta pingilt ning viskas kohe parimana 21 punkti ja noppis 8 lauapalli. Möödunud hooajal jäi ta kontole keskmiselt üheksa punkti ja mängis ta 21 minutit."

Pärnu Sadam on tegelenud hoogsalt võistkonna komplekteerimisega. Lisaks Jaunzemsile on uueks hooajaks käed löödud veel tema kaasmaalase Lauris Blausi, Mihkel Kirvese ja Märt Rosenthaliga.

