Pärnu Sadam pikendas lepingut tuttava tagamängijaga

Pärnu Sadama ridadesse tuli Saaremäel 2017/18 hooajal Rakvere Tarva meeskonnast, kus ta mängis alates 2015 aastast. Varasemalt pallis Virumaa PK all II liigas ning on ise pärit Lääne-Virumaalt, täpsemalt Väike-Maarjast, kirjutab Pärnu Sadam sotsiaalmeedias.

188cm pikkune mängija aitas möödunud hooajal Pärnu Sadama tüürida ajaloolise pronksmedalini, kus peatreener Heiko Rannula usaldas mehe väljakule.

Statistiliselt oli möödunud hooaeg Steni jaoks selline, et keskmiselt kümne minutiga viskas ta neli punkti ning tõi kastanid tulest välja oma kaugviskega nii mõnigi kord.

“Pärnus meeldib kõige rohkem, see, et edasiarenemiseks on Pärnu hea klubi ning võites eelmine aasta pronksi, arvan, et klubil on veel suuremad sihid järgmiseks hooajaks. Tänu sellele, et klubi tahab iga aasta areneda, oli see ka üks faktoritest, miks Pärnu klubi meeldib,” rääkis Sten.

Klubi juht Johan Kärp on Steni jätkamise uudisest loomulikult rõõmus. Eriti kiidab ta mehe suhtumist ning töötahet - Sten teeb kaasa U20 Eesti koondises.

“Suve algul puhkasin nädala ja siis olen peamiselt trenni teinud nii individuaalselt kui ka U20 koondisega. Koondis on senimaani väga hea olnud - trennid on rasked, konkurents on tihe ning töökeskkond on mõnus. Mulle meeldib,” on ta positiivne.

Uut hooaega ootab ta põnevusega. ”Uuelt hooajalt ootan palju. Näha üldse, milline tiim kokku tuleb ning kuidas meil minema hakkab. Ootan põnevusega!”